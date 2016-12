Prefeitura de Porto Esperidião

A Prefeitura de Porto Esperidião (a 358 km de Cuiabá) abriu processo seletivo destinado a 111 vagas para cadastro de reserva, cargos de nível fundamental, médio e superior.

De acordo com o edital, os salários variam de R$ 976,43 a R$ 7.196,74. Não há informações sobre cobrança de inscrição.

Segundo a Prefeitura, as vagas são os cargos de professor para atuar no ensino fundamental: séries iniciais e finais, educação infantil; vigia; agente administrativo; agente de serviços gerais; merendeira; motorista; médico clínico geral; enfermeiro; técnico de enfermagem; auxiliar de saúde bucal e operador de máquinas pesadas.

De acordo com o edital, as inscrições começam no dia 12 de janeiro e se encerram no dia 20 do mesmo mês. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Educação.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita, caráter classificatório e prova prática. As provas serão aplicadas no dia 5 de fevereiro de 2017.

Clique aqui e veja o edital.