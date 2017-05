Reprodução

O prefeito de Nossa Senhora do Livramento (a 32 km de Cuiabá), Silmar Souza (PSDB), publicou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para preencher 32 vagas e mais cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com Edital 016/2017, com a publicação do resultado a Prefeitura Municipal deve fazer a contratação temporária do candidato aprovado (para área que ele se inscreveu), mas de acordo com as necessidades do Poder Executivo.

Segundo o documento, a convocação será realizada por meio eletrônico e os candidatos selecionados terão que comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura onde receberão as orientações para a contratação.

O prefeito ainda publicou uma nota de esclarecimento, informando que o juiz da 1ª Vara especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, José Luiz Leite Lindote, proibiu a Prefeitura de divulgar a relação dos candidatos aprovados para o cargo Agente de Saúde Comunitário, por conta de questões judiciais não reveladas.

Vale lembrar que o Processo Seletivo oportunizou vagas para as seguintes funções: motorista (12 vagas sendo que 11 para o transporte escolar), apoio administrativo educacional (sete vagas), serviços gerais (seis vagas), vigia noturno (cinco vagas), assistente social (uma vaga), psicólogo (uma vaga). Além de cadastro de reserva nas áreas da Saúde, Educação, Assistência Social e Secretaria de Obras do município.

Os salários variam entre R$ 937,00 a R$ 2.424,47.

Os profissionais vão atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas pelo site da empresa organizadora.

A validade do teste seletivo simplificado é de doze meses, podendo ainda ser prorrogado de igual período.

Clique Aqui e confira lista dos aprovados.