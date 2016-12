A Prefeitura de Cuiabá terá expediente normal nesta sexta-feira (30.12). A determinação do prefeito Mauro Mendes é que as Secretarias e demais órgãos da administração municipal atendam ao público no horário de expediente.

O mutirão de conciliação, cujo encerramento estava previsto para esta quinta-feira (29.12), também foi prorrogado até esta sexta-feira. Serão distribuídas 500 senhas para atendimento aos contribuintes que quiserem renegociar suas dívidas com o município

Às 19 horas acontecerá a inauguração do Parque das Águas.