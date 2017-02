O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), lança na próxima terça-feira (21.02), o projeto “Conecta Cuiabá”, que tem como objetivo fornecer sinal de internet/Wi-Fi gratuitamente nos principais pontos públicos da Capital.

De acordo com a Secretaria de Comunicação de Cuiabá, o primeiro ponto atendido será a região da Orla do Porto (a partir de terça). “No Carnaval os foliões já vão ter acesso à internet grátis”, diz comunicado do município.

Conforme a pasta, após isso o sinal de Wi-Fi será estendido para outros pontos. A Secretaria informou que a previsão é de que até o aniversário de Capital, no dia 08 de abril, o projeto “Conecta Cuiabá”, estará implantado nos Parques Tia Nair e das Águas.

A iniciativa faz parte do conceito de smart cities que o prefeito Emanuel Pinheiro pretende colocar em funcionamento em Cuiabá durante a gestão dos 300 anos