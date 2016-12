O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB) realiza nesta terça-feira (27.12) a entrega da premiação de R$ 80 mil aos 31 ganhadores da edição especial de Natal da Nota Cuiabana. O sorteio foi realizado pela prefeitura no dia 19 de dezembro.

Será entregue um cheque de R$ 50 mil ao ganhador do primeiro prêmio e mais um cheque de R$ 1 mil a cada um dos 30 demais ganhadores. A entrega dos prêmios será realizada no auditório da prefeitura, no subsolo.

Esta será a última premiação a ser entregue pelo prefeito Mauro Mendes desde que ele instituiu a Nota Cuiabana, para incentivar os contribuintes a solicitar a nota fiscal de serviços, de modo a aumentar receita municipal por meio do Imposto Sobre Serviços (ISSQN).

Durante a gestão de Mendes, a Prefeitura de Cuiabá emitiu 1,21 milhão de notas fiscais e entregou R$ 1,32 milhão em prêmios a centenas de contribuintes que foram contemplados nos 16 sorteios realizados.