Reprodução

A Prefeitura de Cuiabá contratou duas empresas, por R$ 8,1 milhões, para fornecimento de merenda escolar na rede municipal de Educação.

De acordo com o termo de adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico 077/2016 da Secretaria Municipal de Educação, o maior lote no valor de R$ 7.514.261,18 milhões ficou com a empresa Comercial Pamex Ltda, com sede no bairro Jardim Primavera em Cuiabá.

Conforme a publicação, a empresa irá fornecer 178 mil kg de bananas nanica, 46 mil kg de cebola, 594 mil kg de laranja, 115 mil kg de maçã, 130 mil kg de poupas de fruta, 25 mil kg de tangerina, 50 mil de tomate, 6 mil kg de pêra, mais de 188 mil unidades de melancia, e mais de 110 mil dúzias de ovos.

Já a empresa Fruta Sul Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda, com sede no bairro CPA I na Capital, ficou com o menor lote no valor de R$ 678.808,08 mil. A Fruta Sul irá fornecer 25 mil kg de alho, 21 mil kg de batata doce, 1.540 kg de berinjela e quase 8 mil kg brócolis.

O valor total da contratação é de R$ 8.193.069,26 milhões. As empresas irão fornecer os gêneros alimentícios pelo período de 12 meses (1 ano) a contar com a assinatura do contrato.

Pregão Eletrônico 077/2016 – O Pregão Eletrônico 077/2016 tinha como objeto registro de preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios – hortifrutigranjeiros para a Rede Municipal de Educação, em atendimento ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

Segundo a Prefeitura de Cuiabá a contratação das empresas para fornecer os gêneros alimentícios se faz necessário para atender aos alunos das creches, das Unidades de Ensino Fundamental, das Unidades Escolares de Educação Infantil, das Unidades que desenvolvem o Projeto Educa Mais, das Entidades Filantrópicas e aos alunos dos CMEIs, e EJA, garantindo alimentação escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino.