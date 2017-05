A Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá) abriu processo seletivo destinado à contratação de profissionais de nível médio, técnico e superior, nas áreas de saúde.

De acordo com Processo Seletivo n° 001/2017, publicado nesta quarta-feira (17.05) no Diário Oficial dos Municípios (AMM), estão abertas a partir desta quinta-feira (18.08) as inscrições – com encerramento previsto para o dia 22 de maio-, para contratar 66 servidores para atuar na rede municipal de Chapada dos Guimarães.

Os salários variam entre R$ 937,00 a R$ 3.186,06, mais acréscimos legais e/ou gratificações conforme Lei Municipal específica.

As vagas são os seguintes cargos: médico clínico/plantonista, médico clínico/PSF, enfermeiros, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro responsável técnico, fisioterapeuta responsável técnico, farmacêutico responsável técnico, médico responsável técnico, médico pediatra, médico oftalmologista, médico infectologista, médico cardiologista, médico neuropsiquiatra, médico perito, técnico de enfermagem e auxiliar de serviços gerais.

As inscrições poderão ser realizadas na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Chapada dos Guimarães, das 08h00m às 11h30m, localizado na rua Santo Antônio, nº 166, Centro da cidade.

Conforme o edital, a contratação dos servidores será realizado em uma única fase, de caráter classificatório e eliminatório, sendo realizada através de análise de curriculum. A seleção será realizada no período de 24 a 26 de maio de 2017.

A homologação do resultado final deve ser publicado no dia 31 de maio de 2017.

O prazo de validade do seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses no interesse da administração pública.

Clique Aqui e confira o edital