SECOM/VG

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), encaminhou à Câmara de Vereadores do município Projeto de Lei que visa a doação de uma área para o Estado, para a edificação de um Centro Socioeducativo no município, para abrigar menores infratores, que possam vir a cumprir medida socioeducativa imposta pela Justiça.

Conforme consta no PL 02/2017, a área, localizada no Parque Paiaguás, possui 26.000 m². A matéria consta na pauta de votação da Câmara Municipal da sessão desta quarta (08.03).

O PL cita que todos os custos com a transferência do imóvel ficarão por conta do governo do Estado, que terá o prazo de dois anos para dar início à obra e de quatro anos para o seu término.

“Não poderá em nenhuma hipótese a área ser doada a terceiro ou destinada a outro fim sem a devida anuência da Câmara Municipal” diz artigo 4º do PL.

A reversão da doação da área poderá ocorrer a qualquer momento, caso haja descumprimento da finalidade da doação, bem como os prazos previstos na lei.