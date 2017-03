A Prefeitura de Cuiabá informou nesta quinta-feira (02.03) que as tradicionais praças centrais Alencastro e Ipiranga passarão por mudanças nos próximos dias, com a revitalização total de seus espaços.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do município, a restauração contará com troca de piso, fiação elétrica e recuperação de seus respectivos coretos, além da implantação de acessibilidade, com piso tátil e rampas de acesso para cadeirantes. O contrato para a execução das obras está em fase final, com a ordem de serviço imediata para garantir o início dos trabalhos em no máximo 20 dias.

“Ambas as praças possuem um espaço no coração dos cuiabanos e tal como o próprio prefeito Emanuel Pinheiro pontuou, elas refletem marcos históricos da Capital. Com a revitalização de seus espaços, vamos devolver para a população dois lugares renovados, aptos para atender todas as pessoas – independente de suas limitações físicas – e com um novo paisagismo que dará outros ares para a região central”, afirmou Juares Samaniego, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

As obras de revitalização vão contar também com a restauração das fontes, com reativação e instalação de iluminação do Espelho D’Água da Praça Ipiranga. Na parte de paisagismo, palmeiras, flamboyants, oitis e ipês serão plantados, contribuindo para a projeção de sombra nos espaços. Além disso, os pontos de ônibus localizados em frente às praças passarão por adequações.

“É fundamental melhorarmos a qualidade dos pontos de ônibus ali instalados, uma que eles não oferecem proteção adequada tanto em períodos chuvosos, como em dias mais quentes. Por estarem inseridos dentro da praça, inclui-los no processo de revitalização é indispensável”, revela Samaniego.

A restauração da Praça Alencastro ficou a cargo da empresa vencedora do processo licitatório, Pavipar Construções. Já a Ipiranga será reurbanizada pela outra ganhadora do certame, Vanka Construtora. Os valores das obras correspondem a R$ 316 mil e R$ 311 mil, respectivamente.