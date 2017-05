Gcom

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT) oferece mais de 700 vagas de emprego nesta quinta-feira (18.05) em Mato Grosso. Os mato-grossenses que estão a procura de uma oportunidade podem procurar os postos do Sine com documentos pessoais, currículo e carteira de trabalho para efetuar o cadastro.

Conforme o painel, as vagas estão distribuídas em 25 municípios do estado. Entre eles o que se destaca é o munícipio de Barra do Garças (517 quilômetros de Cuiabá) com 206 oportunidades disponíveis.

Em seguida está Cuiabá com 122 vagas, sendo que destas 34 são direcionadas para Pessoas com Deficiência (PCD). Nesta quinta-feira (18) as vagas expressivas são nas áreas de costureira em geral, funileiro de manutenção, auxiliar de cobrança, advogado, entre outros. (confira aqui em detalhes).

Para os moradores da capital, o Sine disponibiliza também nas áreas para auxiliar de cobrança (nível médio e superior), auxiliar de cozinha, borracheiro, vendedor porta a porta, garçom, estoquista, funileiro de manutenção, técnico de enfermagem, entre outros.

Sine - No estado somente neste ano de 2017 entre os meses de janeiro e abril já foram realizados 142.705 atendimentos, 20.622 encaminhados a 9.331 postos de trabalho e 6.665 pessoas empregadas.

Vinculado a Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas), no órgão também são realizadas solicitações do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho digital e cursos de capacitação profissional. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

O horário de atendimento é das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. O Sine Matriz, de Cuiabá, fica localizado na Rua Baltazar Navarros, nº 567, bairro Bandeirantes, região central.