Reprodução

O Instituto Brasileiro de geografia e Estatística (IBGE), divulgou na edição desta terça-feira (30.08) do Diário Oficial da União (DOU), as estimativas da população para Estados e Municípios, com data de referência em 1º de julho de 2015.

Conforme consta na estimativa, o Brasil contabiliza 206.081.432 milhões de habitantes.

Em Mato Grosso, segundo o IBGE, são 3.305.531milhões de habitantes. A capital, Cuiabá, possui 585.367 mil habitantes, enquanto Várzea Grande 271.339 mil e Rondonópolis 218.899 mil habitantes.

De 2010 a 2015, a população de Várzea Grande aumentou 18.743 mil habitantes.