Seduc/MT

O secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon anunciou na última segunda-feira (13.02) que o município de Pontes e Lacerda (a 352 km de Cuiabá) será contemplado com um Centro Integrado Escola-Comunidade (Ciec) - uma escola modelo pensada para tornar o ambiente escolar mais saudável e convidativo à busca pelo conhecimento.

De acordo com Marrafon, as unidades desse modelo contarão com 18 salas de aula, com capacidade para atender até 540 estudantes por turno; infraestrutura inteligente, que privilegiará a economia de água e energia elétrica, por meio de sistemas de reutilização de águas pluviais, placas solares e iluminação de LED.

Além disso, o projeto conta com o pé direito alto e sistema de climatização, laboratórios de informática, biblioteca, quadra poliesportiva e internet wi-fi, entre outros benefícios.

“Temos que reestruturar o ambiente escolar e buscar a melhoria da qualidade, com políticas de diminuição da evasão escolar, melhoria da aprendizagem, busca de formação mais adequada aos profissionais da Educação, e também avaliação”, disse o secretário.

Com a unidade em Pontes e Lacerda, a Seduc já anunciou a construção de 13 Centros Integrados, que serão instalados em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Barra do Garças, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis e Tangará da Serra.

Serão investidos cerca de R$ 12 milhões em cada unidade, com recursos próprios e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Seduc Interativa

Em Pontes e Lacerda, a equipe da Seduc visitou ainda escolas e obras paralisadas no município para conhecer de perto as necessidades de cada unidade. “Um dos eixos principais do projeto, além da melhoria do ensino, é justamente a estrutura, a melhoria do ambiente escolar. Por isso, aproveitamos a oportunidade da vinda ao município para visitar as escolas e as obras que apresentam demandas, uma vez que, no cenário de dificuldade, isso é importante para que possamos definir as prioridades”, disse o secretário.

Marrafon apontou que serão retomadas as obras das EE Antônio Carlos de Brito e EE Mario Spinelli e iniciada a reforma da quadra poliesportiva na EE São José. Além disso, anunciou o início da reforma e da quadra da EE 14 de Fevereiro. “Já elaboramos um plano de ação, juntamente com a gestão da escola, para começarmos a obra imediatamente”, garantiu.