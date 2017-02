A Procuradoria Geral do Estado (PGE) divulgou nesta quarta-feira (08.02) o edital nº 04/2017 com o resultado final do concurso público ao provimento de cargos de analistas e técnicos para o cadastro de reserva da instituição. Os nomes estão no Diário Oficial do Estado (DOE).

A divulgação, por meio da Comissão do Concurso, presidida pela procuradora do Estado Fernanda Pereira Cardoso Sabo, estava prevista conforme o Cronograma de Atividades do Edital nº 01/2016 de Abertura de Inscrições, realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

De acordo com a Comissão do Concurso da PGE, todos os nomes listados como classificados são considerados aprovados. A previsão da PGE é que o certame deve ser homologado nos próximos dias e a convocação dos aprovados vai depender da adequação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000).

O edital informa ainda que os recursos interpostos contra o resultado preliminar publicados no DOE de 26 de janeiro deste ano foram julgados improcedentes e as respectivas respostas serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos por meio do site www.concursosfcc.com.br, da FCC. Além disso, ficarão disponíveis pelo prazo de 7 dias a contar da publicação deste edital.

Para o cargo de analistas, o concurso disponibilizou vagas de cadastro de reserva para oito áreas distintas. Para administrador são 126 classificados; engenheiro cartográfico e agrimensor, 2 classificados; analista de sistema, 37 classificados; bacharel em Direito, 330 classificados; contador, 50 classificados; economista, 20 classificados; psicólogo, 38 candidatos classificados.

Já para o cargo de técnico da PGE, que exige formação de nível médio, 962 foram classificados, sendo que 11 são portadores de necessidades especiais.

O concurso tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Confira a resultado aqui.