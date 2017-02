O Ministério da Saúde incluiu o Rio Grande do Norte na lista de Estados com casos notificados de febre amarela. Além dele, Tocantins, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais também já registraram pessoas com a doença. Segundo o informe epidemiológico publicado na tarde desta quinta-feira (09.02), foram confirmados 221 casos da infecção aguda e 76 mortes.

A pasta afirma que 802 casos de febre amarela permanecem em investigação, sendo que 92 óbitos. A situação mais crítica continua sendo de Minas Gerais, onde o surto começou. No total, são 941 casos notificados só no Estado – incluindo as pessoas que ficaram doentes municípios mineiros, mas foram diagnosticadas em outros estados. Destes, 689 estão em investigação, 196 foram confirmados e apenas 56 descartados.

Na sequência, vem Espírito Santo com um total de 119 casos notificados. Até o início da tarde dessa quinta-feira, foram confirmados 21 e descartados 6. O mais novo incluído na lista, o Estado do Rio Grande do Norte, tem apenas um caso em investigação.

Se no último dia de janeiro havia 91 municípios pelo Brasil com registros da doença, o número já saltou para 115 em apenas nove dias. Minas Gerais passou de 60 para 74, enquanto Espírito Santo de 15 para 22.

A forma mais eficaz de se evitar a febre amarela é pela vacinação. Normalmente, o Ministério da Saúde distribui 650 mil doses só no mês de janeiro seguindo o Calendário Nacional de Vacinação. Entretanto, desde o início do ano, 9,9 milhões de doses extras já foram enviadas aos municípios atingidos pelo surto ou com alto risco para a doença.

Atualmente, são 19 Estados na área com recomendação permanente para a vacina. Entretanto, alguns municípios da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro que estavam fora dessa determinação foram classificados como área com recomendação temporária.

Segundo o Ministério da Saúde, 4,5 milhões de doses extras do imunizante contra a febre amarela foram para Minas Gerais, 2,5 milhões para Espírito Santo, 1,2 milhões para São Paulo, 900 mil para Bahia e 850 mil para o Rio de Janeiro.