O secretário de Trabalho e Desenvolvimento, Econômico Vinicius Hugueney, se reuniu nessa quinta-feira (09.03), no auditório da Secretaria de Educação Municipal, com coordenadores, vendedores e piscicultores para esclarecer regras, sobre a 26ª edição do Programa Peixe Santo, que este ano vem com o tema, “Humm... Nosso peixe é saboroso! É bom, é gostoso”.

Na reunião foram definidos detalhes sobre a realização do evento, que este ano terá 30 pontos de vendas, durante a Semana Santa entre os dias 12, 13 e 14 de abril. Nas elucidações, questões sanitárias, fiscais, uniformes, origem, qualidade e manutenção do produto, além de cursos de aperfeiçoamento e principalmente, o valor do pescado.

“A missão da prefeitura é assegurar a continuidade do evento, mas para que isso ocorra, foi necessário fazer esse chamamento, junto aos fornecedores, para que eles se atentem aos pré-requisitos exigidos. Queremos, sobretudo, lembra-los que o Peixe Santo é um projeto social e precisa ter preço abaixo do mercado. Aproveito, ainda, para convidar a todos, para o lançamento oficial do projeto “Peixe Santo,” dia 10 de Abril, na Praça da República.” frisou o secretário Vinicius.

As inscrições para trabalhar no período do “Peixe Santo”, serão entre os dias 27 a 29 de março, na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Depois de realizadas, o fornecedor automaticamente, será inscrito nos cursos e seminários, sendo o primeiro no próximo dia 21, na Faetec/Senai com a temática “Processamento e Manipulação do Pescado”. Já no dia 06 de abril, acontecerá o “4º Seminário sobre Consumo e Mercado”, realizado pelo Conselho Regional de Nutrição, na UFMT, finalizando no dia 15, com o curso de “Boas Praticas na Higienização do Pescado”, na SME (Secretaria Municipal de Educação).

De acordo, com o coordenador do projeto Osvaldo dos Santos, existe uma constância no quantitativo de toneladas de peixes, e atualmente, cerca de 100 vendedores estão cadastrados no programa. E que este ano, seguindo uma das exigências do Ministério Público, estão sendo feitas fiscalizações para saber o local de origem do produto.

“O Peixe Santo, chega a sua 26º edição, na qual eu já articulo há 5 anos. A prefeitura oferece esse presente para a comunidade cuiabana ofertando peixe de qualidade, para os que seguem a tradição católica nesta época do ano, ou mesmo aos apreciadores deste tipo do peixe. Todos os produtos que serão consumidos são de viveiros, o que garante a qualidade dos peixes, que irão chegar a mesa do consumidor,” contou o coordenador.

Ao final, ficou definido que o valor do quilo do pescado será de R$ 18,00 para o Pintado, para os chamados “Peixe Redondos” Pacu e Tambatinga o valor é de R$ 12,00 (sem escamas e sem vísceras) e para este ano, a prefeitura criou mais uma novidade, que é o peixe limpo e sem espinhas que vai custar R$ 13,50.