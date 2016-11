O prazo para pedir a isenção da taxa de pagamento no vestibular específico modalidade Parceladas, para ingresso no primeiro semestre de 2017, termina nesta quarta-feira (23.11) pela internet. Estão sendo oferecidas 400 vagas em oito cursos superiores de licenciaturas e bacharelados que serão ministrados em seis cidades de Mato Grosso.

Quem solicitar a isenção da taxa deve protocolar a documentação exigida nos postos especificados no edital. Já as inscrições com o pagamento da taxa poderão ser feitas até o dia 14 de dezembro pela internet, o boleto bancário poderá ser pago na rede bancária até o dia 15 de dezembro.

Neste vestibular estão sendo oferecidas vagas nos municípios de Colíder (Ciências Biológicas), Confresa (Sociologia), Juara (Agronomia), Luciara (Física), Marcelândia (Agronomia e Direito) e Vila Rica (Filosofia e Zootecnia). Em todas as vagas a Unemat reserva 25% das mesmas para estudantes que se autodeclarem negros ou pardos, por meio do Programa de Inclusão e Integração Étnico-Racial (PIIER) e 35% das vagas para estudantes oriundos da escola pública.

As provas serão realizadas nos municípios de Colíder, Confresa, Juara, Marcelândia e Vila Rica no dia 15 de janeiro no período das 08h às 11h, horário de Mato Grosso. O vestibular específico constará de duas etapas, sendo a primeira de provas de múltipla escolha e a segunda de prova de redação. As duas etapas acontecerão no mesmo dia e horário.

O resultado final será divulgado a partir do dia 24 de fevereiro. As datas de matrículas e calendário das aulas serão divulgados por meio de edital complementar. Os candidatos devem observar o anexo VII do edital de abertura do vestibular que especifica o regime e horário de oferta dos cursos. Os cursos de licenciaturas em Fisica, Sociologia e Filosofia oferecidos respectivamente nos municípios de Luciara, Confresa e Vila Rica terão aulas em período integral (matutino e vespertino) nos meses de janeiro, fevereiro e julho.

A oferta desses cursos na modalidade Parceladas, em regime de turmas únicas, foram aprovadas pelos conselhos superiores da Unemat: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe) e Consuni (Conselho Universitário) e visam garantir a formação superior no interior de Mato Grosso atendendo a demanda da sociedade.

Para mais informações acesse o edital de abertura do vestibular específico para 2017/1 acessando: www.unemat.br/vestibular