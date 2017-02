Reprodução

Um passageiro morreu durante um voo da Gol que saiu de Belo Horizonte (MG) para Brasília na noite desta terça-feira (21.02). Ele passou mal e recebeu os primeiros socorros da tripulação, ainda no ar, mas não resistiu.

Em nota, a empresa disse que “lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares do cliente, que estão recebendo toda assistência da companhia”.

O voo G3-1705 pousou no Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 20h e a equipe médica em solo confirmou o óbito. A Gol não deu informações sobre o motivo da morte nem a idade do passageiro.

De acordo com a Inframercia, administradora do aeroporto, não houve necessidade de se fazer um pouso de emergência, já que o aeroporto mais próximo, além de ser o destino final do voo. Uma equipe médica foi acionada e entrou na aeronave assim que ela pousou, mas o passageiro faleceu.