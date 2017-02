A partir deste domingo (19.02), os parques estaduais Mãe Bonifácia, Zé Bolo Flô e Massairo Okamura, localizados em Cuiabá, voltam a funcionar normalmente, das 06h às 18h. Desde outubro de 2016, quando se iniciou o horário de verão, os parques da capital passaram a abrir mais cedo e fechar mais tarde. Mas com o fim desse período, as unidades retornam ao seu expediente normal.

Para fazer o uso correto dos parques é importante as pessoas ficarem atentas. Os passeios não poderão ser estendidos além das 18h porque, por se tratar de um ambiente silvestre, sem iluminação adequada para atividades noturnas, há sempre risco de alguém se ferir na mata ou até mesmo com ataques de animais.

O gerente do parque Mãe Bonifácia, Celso Benedito Pinheiro, revela que durante o horário de verão o número de visitantes aumentou em 20%, principalmente na parte da tarde. “Aquelas pessoas que terminam o expediente às 17h ou até mesmo às 18h finalizavam o dia aqui no parque, mesmo que fosse só para ficar sentado na grama contemplando o pôr do sol. E quando iniciaram as férias escolares esse número subiu para 40%”.

Para o gerente do parque Massairo Okamura, Luís Nelson da Silva, a população foi a principal beneficiada com a mudança. “Com o horário de verão as famílias passaram a frequentar mais o parque depois das 17h, principalmente durante as férias”. Luís Nelson percebeu um aumento de quase 15% no quadro de visitantes do parque entre dezembro e janeiro.

Cuidados - Apesar de serem muito visitados, os parques trazem vários indicadores de conservação, como uma fauna associada, espécies raras e árvores quase centenárias. Pensando nisso, uma série de regras precisa ser seguida para que o ambiente continue cumprindo o seu papel biológico e social, entre elas, está a restrição quanto aos animais domésticos, por oferecerem risco à fauna local.

Outro ponto importante: os animais não devem ser alimentados. Isso vale para os macacos, por exemplo, que não podem ingerir alimentos destinados a humanos. Com relação às famílias com crianças, a Sema orienta que precisam supervisionar seus filhos, pois o espaço dos parques oferece diversos riscos, como galhos secos e pontiagudos, pedras, buracos, animais silvestres e outras situações que podem levar a quedas e ferimentos. Isso vale para as trilhas, o parquinho e os banheiros.