Para promover comodidade e segurança aos usuários do Parque Estadual Mãe Bonifácia, que recebe uma média de 30 mil visitantes ao mês, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) comunica que mais uma etapa das obras de melhorias está em andamento. A previsão de término é final de dezembro.

Conforme o gerente da unidade conservação, Celso Benedito Ferreira, entre as obras estão: a reforma da guarita de acesso pela Av. Miguel Sutil; a construção de 200 metros de muro nas laterais, localizadas na Av. Filinto Müller; 1,9 mil metros de alambrado aos fundos, no bairro Quilombo, completando a outra metade da cerca que já está pronta no acesso pela Miguel Sutil; e a reforma de três pontes.

“Antes contávamos apenas com um cercado de arame liso. Com essa nova estrutura, vamos conseguir reduzir em quase 95% o uso indevido do parque, além de oferecer mais segurança aos usuários e animais silvestres, impedindo a entrada de animais domésticos, como cães e gatos”, explica o gerente, que pede paciência aos frequentadores durante este período de obras.

Na primeira etapa das obras, realizadas este ano, ele explica que o parque contou com a revitalização de 9 km da pista de caminhada e dos três estacionamentos com lama asfáltica, sinalização vertical e horizontal, por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra). O playground infantil de madeira com área de 20 m² também foi reformado e ganhou incremento de uma rampa, para facilitar o acesso das crianças.

Já em 2015, no mês das crianças, foi inaugurado o novo playground infantil com área de 300 m², adaptado a crianças com deficiência (cadeirantes), por meio de uma parceria com o Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá (Juvam). Também houve a retirada do mirante, cuja estrutura era muito antiga e estava comprometida e frouxa.

A última etapa da revitalização está prevista para 2017, com a reforma da Praça do Cerrado, incluindo pistas internas de caminhada, bancos e coreto.

Investimentos.

Um total de R$ 1,2 milhão será aplicado nos três parques estaduais da capital (Mãe Bonifácia, Massairo Okamura e Zé Bolo Flô), desse total, R$ 676 mil são para o maior deles, o Parque Mãe Bonifácia. Esses recursos são provenientes de processos de compensação ambiental pela instalação de empreendimentos com significativo impacto ambiental.

Sobre o parque

Criado em junho de 2000, a partir do Decreto Estadual nº 1.470, o Parque Mãe Bonifácia tem uma área de 77,16 hectares do bioma Cerrado, que abriga cerca de 80 espécies de plantas nativas catalogadas. Entre elas, a Myracrodruon urundeuva Allemao, popularmente conhecida como aroeirinha, em risco de extinção. A árvore pode chegar a 25 metros de altura.