O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, Sílvio Fidelis, em entrevista ao VG Notícias, revelou que a pasta está realizando um estudo para tentar implantar no próximo ano que as matrículas na rede municipal sejam realizas somente via internet.

“Nosso objetivo é acabar com as filas nas unidades educacionais, principalmente nas creches. Nessas unidades têm mães que dormem na fila para conseguir uma vaga e isso pretendemos acabar. Já lançamos a construção de mais 13 CMEI’s, como também outras três unidades educacionais serão construídas ainda este ano. Agora pensamos em adotar essa medida, das matrículas via internet, e assim acabar de vez com as filas”, disse Fidelis.

De acordo com ele, a equipe técnica da Secretaria ainda está realizando um estudo sobre o assunto, e que por enquanto existe uma “pequena possibilidade” de que em 2018 as inscrições sejam efetivas via web.

“Estamos tomando precauções quanto ao assunto, até porque o governo do Estado realiza as matrículas via internet há dois anos, e sempre vem ocorrendo problemas técnicos. Queremos colocar essa ferramenta, mas sem que possa causar problema ou dificultar aos pais e responsáveis em efetuar a matrícula, pretendemos implantar o sistema que facilite e não cause mais problemas”, explicou o gestor.