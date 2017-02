A Secretaria de Estado de Saúde assinou nesta semana a ordem de serviço para reforma do prédio da Regulação Estadual, com orçamento previsto em aproximadamente R$ 830 mil. A reforma da central, localizada na Rua Comandante Costa, faz parte da primeira etapa das melhorias previstas para otimizar os serviços do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) no Estado.

No prédio da Regulação, irão funcionar ainda os serviços de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), coordenação e gerencia de apoio aos complexos reguladores e também o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) estadual. A reforma atende uma exigência do Ministério da Saúde, que redefine a política nacional de Regulação.

Com a nova sede, será implantando o projeto Samu 100% em Mato Grosso, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O prazo previsto para a conclusão da obra é de 90 dias. Após esta etapa, o prédio será vistoriado pelo MS para que o Estado qualifique a Central de Regulação do Samu com recursos federais. Atualmente, o governo estadual investe R$ 309 mil mensais no serviço.

Os recursos para implantar o complexo regulador estadual e central das urgências do Samu, que contemplam também unidades do interior, estavam paralisados desde 2009. Para não perder o montante de R$ 18 milhões, o secretário de Saúde, João Batista Pereira, determinou a reformulação do projeto, o que possibilitou a assinatura da ordem de serviço nesta semana.