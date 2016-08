VG Notícias

As obras de reforma e ampliação do Ginásio Poliesportivo “Júlio Domingos de Campos – Fiotão”, em Várzea Grande, começam na próxima quarta-feira (31.08). A informação é do secretário municipal de Obras, Luiz Celso.

“Todas as fases do processo licitatório já foram cumpridas, a empresa para realizar o serviço já foi escolhida e no máximo na quarta-feira as obras do Fiotão serão iniciadas. Serão obras de primeira qualidade, um presente para a população de Várzea Grande” declarou.

A empresa que venceu a concorrência pública foi a Construtora Lotufo Engenharia e Construções, com sede em Cuiabá, com o valor de R$ 5.565.300,98 (milhões). O período para execução da obra será de 270 dias, a contar do recebimento da ordem de serviço.

Do valor a ser gasto com a reforma e ampliação do Fiotão, R$ 2.273.047,30 milhões são de emendas destinadas pelo deputado estadual, Gilmar Fabris (PSD), o restante são recursos próprios da Prefeitura de Várzea Grande.