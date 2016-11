O Governo do Estado lançará a duplicação de 4,9 quilômetros da Rodovia Helder Cândia (MT-010), a popular ‘Estrada a Guia’, tirando do papel um antigo sonho da população da Baixada Cuiabana. A cerimônia está marcada para terça-feira (29.11), a partir das 8h30, em frente à Escola de Formação da Polícia Militar, e contará com a presença do governador Pedro Taques.

Com o início da obra na Estrada da Guia, pela primeira vez na história, o Governo do Estado executará, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), as duplicações de três rodovias estaduais simultaneamente.

Além da MT-010, estão sendo duplicadas em ritmo acelerado as rodovias Emanuel Pinheiro (MT-251), entre o Atacadão e a Fundação Bradesco, e a Palmiro Paes de Barros (MT-040), que dá acesso a Santo Antônio de Leverger. As MTs 251 e 040 serão finalizadas em 2017, e a MT-010 em 2018.

As obras fazem parte do programa Pró-Estradas Vale do Rio Cuiabá, o maior conjunto de obras da história desta região, que prevê investimento superior a R$ 1 bilhão. As ações vão impactar diretamente a vida de 900 mil habitantes de 13 municípios, ou seja, quase um terço da população mato-grossense. Porém, o benefício será para todo o Estado.

Em Mato Grosso, as obras não param. Em um ano e dez meses de gestão, o Governo do Estado já concluiu 1,3 mil quilômetros de asfalto em rodovias estaduais, entre obras de construção e reconstrução do antigo pavimento, que estavam degradados.

Padrão de qualidade

A Estrada da Guia será duplicada no perímetro urbano de Cuiabá, entre o entroncamento com a Estrada de Chapada dos Guimarães (MT-251) e o trevo de acesso ao Rodoanel. A primeira fase de obras consiste em executar a recuperação funcional do atual pavimento da Estrada da Guia. Em paralelo, será feita a duplicação da rodovia.

“O projeto se assemelha ao da obra que vem sendo realizada na MT-251, que liga Cuiabá a Chapada. Serão duas pistas de cada lado, além de um canteiro central de nove metros, em cujo eixo haverá uma ciclovia. Também teremos calçadas de cinco metros em cada lado. Estamos trabalhando com um padrão diferente de qualidade”, explicou o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte.

Fonte de recursos

O Governo fará investimento de R$ 30.806.068,71 na duplicação da MT-010, com recursos “carimbados” oriundos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). A previsão é que tudo fique pronto até o final de 2018.

“O Estado tem demonstrado que, com planejamento estratégico e trabalho sério, é possível fazer os investimentos necessários para mudar a vida do cidadão, superando o atual momento de crise econômica”, afirmou o secretário.

O Pró-Estradas utiliza-se de diversas fontes de recursos, entre elas Fethab, Cide, BNDES/Pró-Turismo, DNIT e Banco do Brasil.