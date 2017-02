O secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jaime Campos, em entrevista ao VG Notícias disse que sete Unidades Básicas de Saúde (UBS), que estão com suas construções paralisadas desde agosto de 2015, não serão retomadas.

“Eram 13 Unidades Básicas de Saúde, sete nós não vamos nem mexer. O que eles fizeram aqui foi um escárnio. Como que você faz uma obra e em menos de sete metros faz outro PSF. Isso é jogar dinheiro público fora”, declarou o gestor.

Conforme ele, um levantamento será realizado, por técnicos de saúde da Prefeitura de Várzea Grande, para apontar quais obras devem ser retomadas e quais não serão.

“Estaremos selecionando com critério, reavaliando os valores, os preços. Aqui eles fizeram um fato inusitado fizeram a licitação, em uma obra tem fio e outro não tem. Como que faz uma obra que tem fio de luz e outra não tem. Vamos solucionarmos gradativamente a construção das outras unidades de saúde”, garantiu Jaime.

Vale lembrar que as 13 unidades de saúde começaram a ser construídas em 2013 durante a gestão do ex-prefeito Walace Guimarães (PMDB). Na época, o peemedebista conseguiu recursos junto ao Ministério da Saúde na ordem de R$ 7.872.509,00 milhões, para executar as obras.

No entanto, em agosto de 2015, a prefeita Lucimar Campos suspendeu o andamento das obras após constatar que os contratos efetuados com as empresas executoras dos serviços estavam vencidos desde abril daquele ano.

O Tribunal de Contas da União (TCU), na época, chegou apontar irregularidades nas obras resultando no bloqueio do recurso federal para a construção das Unidades Básicas de Saúde.

Vale lembrar que as Unidades Básicas de Saúde estavam sendo construídas nos bairros 24 de Dezembro, Ouro Verde, Cabo Michel, Noize Curvo, Santa Izabel, São Matheus, Jardim dos Estados, Jardim Eldorado, Jardim Maringá, Construmat, Aurélia Salles Curvo, 08 de Março e Vitória Régia.

UBS Ouro Verde - Orçada em R$ 512 mil, a Unidade Básica de Saúde do bairro Ouro Verde, que está abandonada desde dezembro de 2014, deve ser concluída e inaugurada até o dia 06 de maio. A informação é do secretário Jaime Campos.

“Vamos pavimentar até a porta da unidade de saúde, não vamos inaugurar o prédio do jeito que está lá. A prefeita vai dar ordem de serviço, no dia 06 de maio vai estar pronto a obra, equipada e com infraestrutura na porta para atender o cidadão que procura atendimento na unidade”, declarou Jaime.

Sem revelar valores, o democrata disse ainda que as obras e os equipamentos serão adquiridos com recursos próprios da Prefeitura.

Vale lembrar que PSF do Ouro Verde fica próximo a escola municipal Air Addor.