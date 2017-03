A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realizou no sábado (11.03) mais uma etapa do projeto Mutirão da Limpeza. Desta vez, os beneficiados foram os moradores do bairro Dom Aquino que resultou na retirada de mais de 80 toneladas de lixos da região.

O secretario José Roberto Stopa explica que o Mutirão da Limpeza é um projeto permanente que a cada fim de semana percorre um bairro diferente prestando os serviços de limpeza das ruas, troca de lâmpadas, retirada de bolsões de lixos e podas de árvores e arbustos. Segundo ele, o projeto ainda é uma oportunidade para que os moradores da região consigam fazer o descarte correto daqueles objetos que não tem mais utilidade.

“É extremamente importante que haja essa colaboração da sociedade. Sempre orientamos antecipadamente que os moradores façam a limpeza em seus quintais, identificando aquele grandes objetos que já não são uteis, como televisão, sofá, e outros cacarecos, e deixe-os separados para que nossa equipe possa coletar e dar a destinação correta aos resíduos”, disse.

Conforme o diretor técnico de Limpeza Pública, Rinaldo Antônio Nunes, para esta grande ação, além de todo aparato humano, os trabalhos contaram com grandes maquinários que ajudaram na separação e recolhimento de todo despejo. “Temos empenhado aqui nesse trabalho uma retroescavadeira e mais 20 caminhões. Tudo isso nos foi disponibilizado para que realmente consigamos fazer um trabalho eficiente, proporcionando uma melhor aparência para esta localidade”, comentou.

Também presente no local, o diretor de Resíduos Sólidos, Anderson Matos, ressaltou que, além do trabalho de limpeza, a Secretaria tem se preocupado com o período posterior aos trabalhos. “Hoje nosso foco é em limpar todas as ruas e eliminar os bolsões de lixos encontrados no bairro. No entanto, existe o trabalho de pós-limpeza, que consiste na fiscalização dessas áreas. Se durante essa fiscalização alguém for pego fazendo o descarte ilegal de lixo, esse sujeito está passível a levar uma multa”, afirmou.

Representando a Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Renivaldo Nascimento também esteve presente na ação e destacou a união entre o Legislativo e a Prefeitura municipal, no intuito de atender as demandas da sociedade. “A realização dessa limpeza ajuda na prevenção de diversas doenças e a Prefeitura de Cuiabá tem trabalhado muito bem nesse sentido. Tem atendido prontamente as reivindicações dos vereadores e quem ganha com essa parceria é a sociedade”, disse Renivaldo.

Para o presidente do bairro, Martinho Reis da Conceição, o Mutirão da Limpeza é uma importante ferramenta no combate as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. “Essa ação nos ajuda no enfrentamento da dengue, zika e chikungunya, que são doenças que tem causado grandes problemas para nossa população”, pontuou.

Moradora há mais de 30 anos do Dom Aquino, a dona de casa Marlene Aparecida, de 60 anos, aprovou a iniciativa da gestão municipal, mas salientou que todo esse trabalho pode se tornar em vão, caso não haja uma colaboração dos próprios moradores. “Nos que residimos aqui temos que ter uma maior conscientização e entender que quando um lixo é jogado no chão o maior prejudicado é a própria população”, finalizou.