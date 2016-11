Durante toda esta semana, a Central de Mediação e Conciliação de Cuiabá realiza o mutirão DPVAT, que visa o atendimento de vítimas de acidentes de trânsito, intimadas pela unidade judiciária para recebimento do seguro obrigatório. Ao todo, 656 processos passarão por audiências de conciliação até sexta-feira (25.11). Em média são efetuadas mais de 100 audiências por dia.

A iniciativa faz parte da Semana Nacional da Conciliação, que é realizada simultaneamente nas 79 comarcas do Estado. O objetivo é resolver os conflitos de forma mais célere, por meio da cultura da pacificação social.

Quem aproveitou a oportunidade para resolver seu problema foi o alinhador de madeireira Valêncio Cavalheiro da Silva, de Sinop, que após esperar sete meses fechou acordo proposto pela seguradora. “Graças a Deus deu tudo certo, me acidentei no mês de abril e desde então eu tentava receber o DPVAT. Voltarei para casa feliz, pois consegui solucionar a questão. Fui muito bem atendido e tudo foi bem rápido”, enfatiza.

Segundo a juíza coordenadora da Central de Conciliação do Fórum de Cuiabá, Adair Julieta da Silva, o mutirão facilita a conclusão das ações porque aglutina os diversos procedimentos necessários num único período. “No mesmo dia a vítima faz a perícia médica, recebe o laudo, tem o cálculo da indenização efetuado e após a definição do valor decide se aceita ou não o acordo apresentado. Caso a proposta seja aceita, o acordo é homologado na hora e finda-se o processo”, explica.

O lavrador Lúcio Rodrigues foi outro beneficiado do mutirão que saiu satisfeito com o acordo fechado. “Fiquei muito feliz em receber esse dinheiro, eu não acreditava que iria receber. Mas, foi uma alegria enorme sair com este resultado do mutirão, eu esperava isso há meses”.

Parâmetros – Em 2015, na Semana Nacional da Conciliação, foram designadas 1.038 audiências pré-processuais na Central de Conciliação de Cuiabá, das quais 722 foram realizadas. Desse total, 612 (80%) chegaram a acordos, que totalizaram o montante de R$ 1,8 milhão.