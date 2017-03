O presidente da República Michel Temer (PMDB) sancionou a Lei 13.418, de 09 de março de2017, que confere ao município de Blumenau, no Estado de Santa Catarina, o título de Capital Nacional da Cerveja. Anualmente o município é palco do Oktoberfest - um festival de tradições germânicas que ocorre na cidade durante o mês de Outubro.

A lei entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, nesta sexta (10.03), conforme consta do Diário Oficial da União (DOU). O projeto é de autoria do deputado petista, Décio Lima.

Para o presidente Michel Temer, o título ajudará o município “a gerar empregos, renda e reconhecimento”.

“Eu assinei com muito prazer, porque não só ganham os apreciadores de cerveja, com rótulos para todos os paladares. Eu vi que muita coisa é artesanal, o que me foi dito, e também ganham os blumenauenses com empregos, renda e reconhecimento, que em matéria de arte cervejeira, não perdem para ninguém” destacou.

O presidente ressaltou ainda que “a cerveja é um fenômeno de agregação, de congregação”. “Você nunca vê alguém tomando uma cerveja sozinho, você vê alguém em um bar, com uma mesa quatro, cinco, seis pessoas tomando uma cerveja e conversando animadamente. E esse animadamente é exatamente o ânimo que preside, penso eu, a cidade de Blumenau. Porque quando vocês fazem a Oktoberfest, o que se verifica lá é, e repito as palavras do Décio, o que se verifica lá é uma grande confraternização que não é apenas a cidade, eu diria que é nacional, e até internacional, que muita gente vai para lá nessas oportunidades” discursou durante cerimônia de Sanção da lei.

Temer ressaltou a “satisfação de sancionar a lei”, que segundo ele, se confunde com a própria história da cidade.

“A coisa é curiosa, e é interessante como esse fenômeno do chope, da cerveja, sempre é retratado, por fotos, em quadros, como um gesto de grande alegria. As pessoas dançam, as pessoas conversam, as pessoas sorriem. Então, digamos assim, a oportunidade que me deram, que deram ao governo federal de sancionar esta lei de uma maneira mais solene foi muito oportuna, porque, na verdade, mostra a nós todos, esse deve ser, digamos assim, o principal argumento, o principal sentido do fato de nós sancionarmos solenemente essa lei, porque, eu volto a dizer, que a Oktoberfest, como foi dito, é uma festa de pacificação, não é? Eu nunca soube que na Oktoberfest houvesse divisões, de um lado, uns, e de outro lado, outros, ao contrário, de um lado só, todos. E exata e precisamente o que tem acontecido nessas festividades. De modo que Blumenau dá um exemplo extraordinário pela pacificação das relações sociais, é um exemplo para o Brasil” disse.