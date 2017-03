A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) informou que o monitoramento nos casos de dengue, zika e chikungunya em Mato Grosso, constatou baixa incidência dessas doenças no estado. O levantamento foi feito pela Vigilância Epidemiológica no período de 1º de janeiro a 18 de fevereiro de 2017.

O número de casos notificados de dengue, neste ano, é de 1.628. A incidência acumulada é de 50 casos por 100 mil habitantes, e representa redução de 90% em relação ao mesmo período de 2016.

Até o momento, não houve confirmação de óbitos pela doença, mas três casos são investigados em Colíder, Sinop e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

A febre chikungunya registrou 139 casos, e a incidência acumulada é de quatro casos por 100 mil habitantes. Em comparação com o mesmo período no ano passado, a queda foi de 78%.

Até agora, a vigilância epidemiológica notificou 14 municípios, sendo eles: Alto Araguaia, Araputanga, Confresa, Campo Novo do Parecis, Cuiabá, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Matupá, Novo São Joaquim, Poconé e Várzea Grande.

A Zika continua com a menor incidência no estado. Apenas 79 casos foram registrados desde o início de 2017, chegando ao equivalente a dois casos por 100 mil habitantes e uma redução equivalente a 99% em relação ao mesmo período de 2016.