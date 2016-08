O Ministério Público da União (MPU) publicou nesta segunda-feira (29.08) o edital do concurso público para provimento de cargos de procurador da República. Ao todo são oferecidas 82 vagas.

De acordo com o edital, publicado no Diário Oficial da União (DOU), para participar os candidatos devem ter nível superior em direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica.

As vagas são para os Estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal. Do total das oportunidades, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência.

As inscrições iniciam nesta terça-feira (30.08) e se encerram no dia 28 de setembro. As inscrições serão realizadas pelo endereço eletrônico www.mpf.mp.br/concursos/concursos/procuradores.

A taxa para participar do concurso é de R$ 250 e deve ser paga nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal e também nas Procuradorias da República nos Municípios relacionadas no edital.

A prova objetiva será dia 27 de novembro. As provas subjetivas.

O concurso terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período. O salário não foi revelado.

Clique aqui e confira edital completo.