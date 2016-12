Policlínica do Planalto

O Ministério Público Estadual (MPE) investiga, por meio de inquérito civil, possíveis irregularidades sanitárias na Policlínica do Planalto em Cuiabá, devido à infestação de ratos.

De acordo com a portaria, assinada pelo promotor de Juqstiça, Alexandre de Matos Guedes, do Núcleo de Defesa da Cidadania e do Consumidor de Cuiabá, o inquérito tem como objetivo fiscalizar suposta deficiência de assepsia e irregularidades sanitárias na unidade de saúde da Capital.

“Tal decisão se embasa na denúncia realizada através do site da Ouvidoria deste Órgão Ministerial, em que a reclamante informa que o aludido local encontra-se infestado de rato, e que poderia ser constatada a presença de fezes desse animal em medicamentos, equipamentos, armários e outros diversos locais”, diz trecho da portaria.

Segundo o promotor, a situação narrada pelo cidadão, caso seja constatada a sua procedência representa a violação por parte da Prefeitura de Cuiabá dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O inquérito está em sigilo sob a responsabilidade do promotor de justiça, Alexandre de Matos Guedes.

Outro Lado – A reportagem do VG Notícias entrou em contato com o secretário de Comunicação da Prefeitura de Cuiabá, João Batista de Oliveira, no entanto, até o fechamento da matéria não atendeu e nem retornou as ligações.