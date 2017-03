VG Notícias Movimento 'Salve o Parque’ realiza segunda Corrida Ecológica no Parque Berneck, em VG, neste domingo (05)

Com intuito de chamar atenção da população várzea-grandense e de autoridades, o movimento “Salve o Parque Berneck”, coordenado por Willian Sidney, morador do bairro Àgua Vermelha, promove neste domingo (05.03), as 07 horas da manhã, a segunda Corrida Ecológica no Parque. A segunda Corrida Ecológica conta com a coordenação do professor Jeferson, da Stúdio Fórmula Academia.

Willian Sidney que coordena o movimento, disse à reportagem do VG Notícias, que o objetivo é mostrar aos autoridades, que o Parque, apesar das dificuldades e do impasse para regularizar a doação da área, é viável e com pouco é possível devolver com segurança a população várzea-grandense.

Sidney explica que o movimento ganhou “corpo e respeito”com a adesão do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), que está empenhado em solucionar o problema entre Prefeitura, Governo do Estado e os proprietários do imóvel, e até se comprometeu, após a regularização da área destinar emenda parlamentar para benfeitorias do Parque.

"O deputado Botelho encabeçou uma audiência pública na Câmara de Várzea Grande com a presença da promotora Maria Fernanda e representante da Prefeitura e cobrou solução para o caso. E o secretário de Assuntos Estratégicos, ex-senador Jaime Campos anunciou que em 30 dias o município irá resolver a questão do Parque Berneck e regularizar doação da área para posteriormente retomar as obras no local. Tudo isso ocorreu após a intervenção do deputado Botelho", pontuou Willian Sidney.

O Parque Berneck foi inaugurado em junho de 2009, e custou mais de R$ 3 milhões ao erário estadual. Com 26 hectares, o Parque Berneck está localizado à avenida Júlio Campos, e é um belo espaço para caminhada e outros eventos esportivos e culturais.