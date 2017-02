A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT) manteve a condenação de um homem flagrado dirigindo embriagado em Várzea Grande. O motorista foi condenado a seis meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa.

De acordo com o processo, o crime aconteceu no dia 23 de agosto de 2015. O motorista bateu o carro em um bloco de concreto na avenida da FEB em Várzea Grande e foi abordado pela Guarda Municipal da cidade, que realizou o exame de alcoolemia (bafômetro), constando a embriaguez.

Condenado pela 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, o motorista interpôs recurso de apelação, argumentando que não estava dirigindo o carro, mas sim um colega e que teria ficado no local para esperar ajuda de seu irmão.

Ao julgar o recurso os desembargadores da Primeira Câmara Criminal mantiveram a condenação.

De acordo com o desembargador as provas que constam nos autos são robustas. “O exame de alcoolemia realizado pelo apelante aponta o índice de 0,49 mg/litro, tratando-se de prova técnica hábil para, em conjunto com os demais elementos probantes colhidos na instrução processual, embasar a condenação, tal como decidido pelo juízo de piso”, sentenciou o desembargador Orlando Perri.