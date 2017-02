Suelen Souza/Arquivo Pessoal Suelen diz que o filho está em coma após sofrer uma parada cardiorrespiratória

A mãe do menino Bryan Anthonio de Souza, que tem 1 ano e 6 meses e está internado no Pronto-Socorro de Várzea Grande, iniciou uma campanha nas redes sociais para conseguir reformar sua casa - a fim de que o filho possa ter alta e receber os cuidados de uma unidade de atendimento domiciliar (home care).

Bryan está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há pouco mais de um mês, após sofrer uma parada cardiorrespiratória por uma hora. Segundo a mãe, Suelen Maria de Souza, de 27 anos, o menino foi levado às pressas ao hospital por estar com falta de ar. Inicialmente, ela pensou se tratar de uma consequência da pneumonia que o filho já havia tido em dezembro do ano passado, mas o caso era mais grave.

“Quando ele entrou na UTI, a médica disse que a parada [cardiorrespiratória] causou uma sequela no cérebro dele, mas as tomografias não apontavam nada. Ele entrou em coma profundo e, só depois de uma ressonância magnética, no dia 7 de fevereiro, que foi identificada uma massa [tumor] no cérebro dele”, contou.

Segundo a mãe, os exames apontaram que o tumor, identificado do lado esquerdo, já está se espalhando para o outro lado do cérebro. No entanto, os médicos ainda não conseguiram definir se o caso se trata de um tumor maligno ou benigno, uma vez que a biópsia não pode ser feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Sem a biópsia, não podemos saber o que ele tem. Se descobrir que é benigno, ainda dá para fazer algo por ele. Mas a médica já falou que ela acredita que o meu filho não vai mais acordar. Ele vai viver a vida inteira em cima de uma cama, dependendo de um aparelho para respirar, tomando leite por sonda. Se for assim, quero, pelo menos, que ele esteja em casa”, afirmou.

Suelen disse que irá tentar o auxílio de home care pelo estado, mas já foi orientada pelos médicos de que a sua residência – onde mora com o marido e mais um casal de filhos, no Bairro Parque do Lago, em Várzea Grande – precisa ter condições de receber os equipamentos necessários para o atendimento domiciliar.

“Para ter uma UTI móvel dentro de casa eu preciso que a casa esteja toda estruturada. Hoje minha casa é só de tijolo, nem reboco tem. Pelo menos o quarto dele precisa ser forrado por causa dos aparelhos para ele respirar e se alimentar, e também porque vai precisar de um ar condicionado ligado 24 horas por dia”, disse.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a mãe de Bryan apresenta a casa onde vive e pede por ajuda. “Eu já chorei muito, mas se Deus quer que eu passe por tudo isso, eu vou ter força para passar por isso. Eu não tenho condições financeiras para arrumar a minha casa e garantir a aprovação do home care e só por isso eu peço ajuda”, disse Suelen.