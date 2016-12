Faltando sete dias para a inauguração do Parque das Águas, ao lado da Assembleia Legislativa, cerca de 200 funcionários estão trabalhando para acelerar a conclusão das obras. Depois de ter inaugurado na noite de ontem o Porto Cuiabá, o prefeito Mauro Mendes aproveitou a manhã desta sexta-feira (23) para vistoriar os trabalhos.

“É um belíssimo parque para a população. Cuiabá vai ter orgulho desse parque, que será o mais belo do Brasil”, disse o prefeito. Na inauguração do Parque das Águas, no próximo dia 30 de dezembro, duas das três atrações previstas já estarão prontas e disponíveis para os visitantes.

Na quinta-feira, começou a transferência dos equipamentos que vieram da China e estão sendo montados no Distrito Industrial. O material inclui peças de aço galvanizado e também componentes de som, iluminação e bombas. “Todos os equipamentos pesam cerca de 100 toneladas e serão necessárias 15 viagens de carreta do Distrito Industrial até aqui. A previsão é que a transferência ocorra até o 29”, explicou o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, que acompanhou o prefeito na vistoria.

A montagem das estruturas poderia estar mais adiantada se não fosse o atraso na liberação dos equipamentos, que chegaram de navio da China no dia 5 de novembro e ficaram retidos no Porto de Santos por causa de uma greve dos auditores da Receita Federal. Após o desembaraço, os equipamentos chegaram à capital no dia 26 de novembro. Depois de serem liberados no Porto Seco, os equipamentos foram levados para o Distrito Industrial para a montagem.

Equipe chinesa

Conforme explicou Stopa, 15 pessoas estão trabalhando exclusivamente na montagem dos equipamentos. Cinco vieram da China e são funcionários do fabricante. Fazem parte da equipe engenheiros, soldadores e eletricistas. Segundo o secretário, uma das atrações que estará pronta no dia 30 é o Túnel de Água, com extensão de 14 metros, que está sendo montado ao lado da Lagoa Paiaguás. O visitante passa pelo túnel e a água (que muda de cor conforme a incidência das luzes) passa por cima.

A outra atração será o Splash Zone, que, segundo o secretário Stopa, fará a alegria da criançada. “A água sai do chão de forma aleatória. São jatos de água de até 10 metros de altura e as crianças ficam tentando evitar a água, passando pelo meio sem se molhar”, contou o secretário, que em setembro esteve na China, em Pequim, acompanhando a fabricação dos equipamentos.

Show das Águas

Segundo José Roberto Stopa, a única atração que não estará concluída, devido à complexidade da instalação, será o Show das Águas, cuja estrutura, que ficará no centro da Lagoa Paiaguás, terá 70 metros de extensão. Os jatos de água, de até 70 metros de altura, serão iluminados por luzes coloridas, e irão “dançar” acompanhando o ritmo das três músicas que compõem cada apresentação. A programação inclui 20 músicas diferentes e cada uma possui sua própria coreografia e interpretação. Serão realizados dois shows por noite, com início às 20h e 21h30.

Nestes dias que antecedem a inauguração, os funcionários estão finalizando a colocação de grama em alguns pontos e também fazendo o acabamento nos serviços de jardinagem. Continua também de forma intensa a colocação de cerâmica no piso. Os dois banheiros, o masculino e o feminino, também estão na fase de acabamento. Na área da academia ao ar livre falta apenas a instalação dos equipamentos.

O Parque das Águas terá uma área de lazer de 270 mil m² que inclui 1.500 metros de pista de corrida e caminhada; 1.600 metros de ciclovia; dois restaurantes (Churrascaria Boi Grill e Cupim Bar); uma área para a venda de lanches (Food Park); duas academias ao ar livre e parquinhos infantis. Segundo o secretário, os dois restaurantes deverão estar em funcionamento no mês de abril e a área do Food Park já estará pronta em janeiro. O parque terá dois estacionamentos gratuitos com capacidade para 600 veículos.