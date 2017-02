TVCA/Reprodução

Médicos e funcionários do Pronto-Socorro de Várzea Grande registraram nessa quarta-feira (15.02) Boletim de Ocorrência na Polícia Militar pela falta de condições de trabalho, de medicamentos e insumos na unidade.

De acordo com o diretor clínico, Marco Aurélio Silva, falta até gaze no hospital. “Hoje chegou ao ponto de não ter gaze e não ter anestésico. O Centro Cirúrgico carece de atenção, os aparelhos que estão lá são velhos e vira e mexe estão com problemas, reclama”.

Segundo BO, o diretor técnico e o secretario de Saúde, Luiz Soares já foram comunicados, mas as providências necessárias não foram tomadas.

“Sabe-se que a falta desses insumos básicos já acarreta o atraso a prestação da saúde e consequentemente eleva o risco de complicações e morte”.

Ainda de acordo com os relatos, um menor diagnosticado com apendicite aguda ainda não foi operado por falta de insumos.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Várzea Grande negou as afirmações dos médicos e pontuou como “apócrifa e irresponsável”.

“Somente nesta quarta-feira (15.02), foram realizadas mais de três cirurgias, bem como exames, atendimentos médicos e odontológicos, numa clara demonstração de que são infundadas as informações de eventual paralisação das atividades por falta de materiais, remédios ou equipamentos”, informam.

Sobre o registro do BO e a falta de materiais na cirurgia em um menor com quadro de apendicite, a Prefeitura afirma que novamente os médicos faltam com a verdade.

“Novamente faltam com a verdade, pois documentos, comprovam que o paciente em questão foi submetido a necessária cirurgia, sem nenhum relato de falta de insumo ou de condições para tal.”

A Secretaria relata que serão apurados os motivos que levaram as afirmações, com a única intenção de tumultuar os serviços prestados de forma clara e transparente.

