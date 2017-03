Reprodução Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, localizado no bairro Jardim Paula I, em VG

O Ministério Público Estadual, investiga, por meio de inquérito civil, possíveis ocorrências de maus tratos ou atos de intolerância e violência psicológica praticados contra os idosos abrigados no Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, localizado no bairro Jardim Paula I, em Várzea Grande.

De acordo com o MP, foi apurado em sede diligências preliminares, por meio de provas testemunhais, que alguns dos funcionários do Lar, mais precisamente cuidadores e motoristas, são grosseiros e não cumprem a sua função com o zelo, notadamente em relação aos cuidados referentes à higiene pessoal dos idosos.

“Da forma como narrado nos depoimentos, evidente que as condutas implicam em violência psicológica e/ou, no mínimo, desrespeito aos idosos, merecendo a devida atenção das autoridades”, diz trecho extraído da portaria.

Segundo o procedimento, o artigo 49, inciso VI da Lei 10.741/2013 – Estatuto do Idoso, impõe às entidades que desenvolvem programas de institucionalização de longa permanência, o oferecimento de ambiente de respeito e dignidade, ao passo que o artigo 50, inciso XVII, estabelece como obrigação da entidade a manutenção de profissionais com formação específica.

“Por outro lado, o artigo 65 do Estatuto do Idoso prevê a possibilidade de apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento, a qual poderá ser postulada pelo Ministério Público caso a investigação demonstre a necessidade de medida”, diz outro trecho extraído do inquérito.

Diante dos fatos, promotor de Justiça, Rodrigo de Araújo Braga Arruda, da 6ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande instaurou inquérito civil para apurar o caso, como também garantir o funcionamento adequado do Lar dos Idosos, notadamente em relação ao afastamento de pessoas sem o perfil indicado.

Outro Lado – A reportagem do VG Notícias entrou em contato com a direção do Lar dos Idosos, mas ninguém atendeu ao telefone e nem retornou as ligações até o fechamento da matéria.