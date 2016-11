O prefeito Mauro Mendes rebateu nessa quarta-feira (23.11), durante coletiva para a imprensa, as afirmações feitas pela direção do Hospital de Câncer de que o município estaria em atraso no repasse dos recursos para aquela unidade hospitalar. De acordo com Mauro Mendes o município recebeu 47 repasses, realizou 47 pagamentos ao hospital filantrópico e, não ficou com nenhum centavo desses recursos.

Mauro Mendes apresentou uma tabela detalhada dos repasses feitos ao hospital filantrópico, durante toda a sua gestão, de janeiro de 2013 até agora. No total, somente este ano, foram repassados à Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer R$ 16.517.737,02 milhões. “Lamentavelmente, a direção do Hospital do Câncer trouxe uma informação desonesta e mentirosa nesses últimos dias sobre a Prefeitura de Cuiabá. Nós entregamos hoje à imprensa e estaremos entregando aos órgãos de controle, os comprovantes relativos aos pagamentos dos 47 meses da nossa gestão. Em todos os meses nós pagamos aquilo que era devido ao Hospital do Câncer. Ou seja, os serviços de média e alta complexidade contratualizados com o hospital”.

O prefeito da capital disse também que em razão das informações feitas pela direção do HCan, determinou que a Procuradoria Geral do Município ingresse com uma ação de danos morais coletivos contra o Hospital do Câncer e anunciou que outras medidas legais também serão tomadas. Durante a coletiva o prefeito de Cuiabá explicou as etapas do processo de pagamento aos hospitais filantrópicos, e salientou que todos os repasses, em relação ao município, estão rigorosamente em dia.

No relatório apresentado à imprensa e que será encaminhado ao Ministério Público e Tribunal de Contas, constam datas de pagamentos, números de ordens bancárias, valores e os serviços prestados pelo hospital filantrópico. Mauro Mendes também falou sobre o pedido de afastamento do secretário de Saúde de Cuiabá, Ary Soares de Souza Junior e disse que a situação já foi contornada a partir das informações já repassadas ao Judiciário.

O chefe do Executivo lamentou a decisão dos hospitais filantrópicos de suspender os serviços à população, o que tem causado uma “hiperlotação”, do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá. A medida levou a Secretaria de Saúde de Cuiabá a ingressar na justiça solicitando por meio de mandado de segurança que os hospitais reabram suas portas e que as unidades “portas abertas”, Hospital Metropolitano e Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande recebam também os pacientes encaminhados do interior do Estado.