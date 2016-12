Na última semana de sua gestão, o prefeito Mauro Mendes entregará três obras da Educação. As entregas, que serão realizadas sempre às 19 horas, beneficiarão os bairros Bela Vista, Santa Isabel e Residencial Avelino Lima Barros.

Nesta terça-feira (27.12), será a reinauguração da escola municipal Ranulpho Paes de Barros, no bairro Santa Isabel. No dia 28 será a vez da comunidade do bairro Bela Vista ser contemplada com a reforma total da creche Josefa da Silva Parente e no dia 29 o prefeito entregará mais um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), beneficiando o Residencial Avelino Lima Barros.

As obras da escola Ranulpho Paes de Barros e da creche Josefa da Silva Parente foram realizadas por meio do Programa de Modernização da Infraestrutura da Rede Municipal de Educação, que garante a transformação e modernização das unidades educacionais com recursos próprios da Prefeitura de Cuiabá.

As duas unidades receberam substituição do telhado por estrutura metálica e telhas termoacústica, aplicação de revestimento cerâmico nas paredes de todas as salas e corredores, reforma geral da biblioteca, da sala de informática e do refeitório, troca de toda a instalação elétrica e hidráulica, novo paisagismo, além de padronização e substituição de todo o mobiliário.

O CMEI do Residencial Avelino Lima Barros levará o nome de Antônio Batista da Cruz e vai atender 240 crianças com idade de 0 a 5 anos.

Este será o 16º CMEI entregue pelo Prefeito Mauro Mendes em sua gestão, o que possibilitou ampliar de um para 17 o número de CMEIs em Cuiabá.

Já foram beneficiados com novos CMEIs os bairros Pedra 90, onde foram construídas duas unidades (CMEIs Ady de Figueiredo Matos e Jaira Cuiabano); o Passaredo (Auro Ida), Areão (Coronel José Meirelles); Paiaguás (CMEI Antonio Marcos Ruzzene Balbino); Centro América (Névio Lotufo); CPA 4 (Maria Conceição Oliveira de Souza), Três Barras (Prefeito Dante Martins de Oliveira); 1º de Março (Paulo Ronan Ferraz Santos); Jardim Imperial (Manoel de Barros); Jardim Vitória (Jornalista Paulo Maria Ferreira Leite); e os residenciais Real Parque (Engenheiro Oscar Amélito), Alice Novack (Aliane Fátima Rodrigues Monteiro), Salvador Costa Marques (CMEI Governador José Garcia Neto) e Nova Esperança III (CMEI Jornalista Marcos Coutinho).