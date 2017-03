Reprodução procurador Mauro Benedito Pouso Curvo

O novo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estadual (MPE), Mauro Benedito Pouso Curvo, tomará posse na próxima segunda-feira (06.03), às 10 horas, no auditório da sede das Promotorias de Justiça da Capital. Na solenidade serão empossados, também, o Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, no cargo de Corregedor-Geral, e os integrantes do Conselho Superior do Ministério Público (biênio 2017/2019).

Às 9 horas, antes da solenidade de posse, o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral concederão coletiva para a imprensa. Na oportunidade, eles falarão dos projetos a serem desenvolvidos na gestão que se inicia, dos desafios e das metas a serem alcançadas dentro da instituição.

O Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, fará a transmissão do cargo ocupado por ele durante a gestão 2013/2017.

Enteda - Mauro Curvo ficou em primeiro lugar na lista tríplice do MPE. Em janeiro deste ano governador Pedro Taques (PSDB) nomeou Curvo para o cargo de procurador geral de Justiça de Mato Grosso.