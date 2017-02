Os candidatos que ingressarão na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) pela chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) no primeiro semestre de 2017 terão que efetuar matrícula nos dias 03, 06 e 07 de fevereiro.

As matrículas deverão ser realizadas nas Supervisões de Apoio Acadêmico (SAA) do campus onde o curso é vinculado, no horário normal de expediente da respectiva SAA, pessoalmente, ou mediante procuração particular acompanhada da documentação exigida pelo Edital nº004/2016-Unemat/Covest.

O período letivo 2017/1 terá início no dia 03 de abril, com exceção do curso de Medicina, que começa no dia 23 de junho.

A Unemat disponibilizou 2.340 vagas em 58 cursos e quem ficar de fora desta chamada regular ainda pode ter chance de preencher uma delas. Na sequência, o Sisu disponibiliza às instituições participantes uma lista de espera a ser utilizada para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas, seja em decorrência de desistências, perdas de prazos ou falta de apresentação de documentos.

Os estudantes que não entraram agora terão até 10 de fevereiro para acessar o site do Sisu e optar por "Participar da lista de espera", que é única e compreende ampla concorrência e ações afirmativas. Na Unemat, os interessados poderão concorrer em Ampla Concorrência, com 40% das vagas; Escola Pública, com 30%/ PIIER/Negros, com 25%; e PIIER/Indígenas, com 5% das vagas.

O cronograma com as datas de chamadas está previsto no Edital Complementar nº001/2017-Unemat-Covest.