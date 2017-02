A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) disponibiliza, a partir desta quinta-feira (23.02), as matrículas para as 14 escolas de ensino integral pelo sistema Matrícula Web, disponível no site da Seduc. As matrículas podem ser feitas até o dia 03 de março.

Até o começo da semana, as matrículas para estas escolas estavam sendo feitas de forma presencial. Após uma série de mudanças técnicas, as unidades foram inseridas no sistema de Matrícula Web.

A expectativa da Coordenadoria de Ensino Médio da Seduc é de que o número de matriculas nessas unidades cresçam de forma significativa com o novo recurso. O acesso pela internet é rápido e, muitas vezes, mais fácil do que ir até uma das escolas.

Vale ressaltar que o sistema web para 14 escolas de período integral é diferenciado do processo em andamento, para preenchimento de vagas em 381 escolas da rede estadual. Por isso, as matrículas seguem até o dia 03 de março.

No entanto, após os pais e/ou responsáveis conseguirem a solicitação de matrícula, devem comparecer em até 48 horas na unidade escolhida para, de fato, efetivar a matrícula.

Veja abaixo a relação das escolas de tempo integral:

EE NILO PÓVOAS - CUIABÁ

EE RAFAEL RUEDA - CUIABÁ

EE PADRE JOÃO PANAROTTO - CUIABÁ

EE JOSÉ DE MESQUITA - CUIABÁ

EE ANDRÉ MAGGI - RONDONÓPOLIS

EE PINDORAMA - RONDONÓPOLIS

EE ADOLFO AUGUSTO – RONDONÓPOLIS

EE NOSSA SENHORA DA GUIA – BARRA DO GARÇAS

EE SILVESTRE GOMES JARDIM – RONDONÓPOLIS

EE PROF ANTÔNIO EPAMINONDAS – CUIABÁ

EE JOÃO SATO – ARAPUTANGA

EE CLÊNIA ROSALINA - CUIABÁ

EE MÁRIO SPINELLI - SORRISO

EE HONORIO RODRIGUES - VÁRZEA GRANDE