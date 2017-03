As matrículas para as escolas de tempo integral da rede estadual devem ser feitas até o dia 3 de março pelo site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). No total, 14 unidades em seis municípios de Mato Grosso vão oferecer essa modalidade de ensino neste ano.

Até a semana passada, as matrículas para essas escolas estavam sendo feitas somente de forma presencial. Mas, depois de mudanças técnicas, as unidades foram inseridas dentro do sistema de Matrícula Web.

Segundo a Seduc-MT, depois que os pais ou responsáveis conseguirem a solicitação de matrícula pela internet, devem comparecer em até 48 horas na unidade escolhida para, de fato, matricular os filhos.

Confira abaixo a relação das escolas com ensino em tempo integral que estão com as matrículas abertas:

Cuiabá

Escola Estadual Nilo Póvoas

Escola Estadual Rafael Rueda

Escola Estadual Padre João Panarotto

Escola Estadual José de Mesquisa

Escola Estadual Clênia Rosalina

Escola Estadual Professor Antônio Epaminondas

Rondonópolis

Escola Estadual André Maggi

Escola Estadual Pindorama

Escola Estadual Adoldo Augusto

Escola Estadual Silvestre Gomes Jardim

Barra do Garças

Escola Estadual Nossa Senhora da Guia

Araputanga

Escola Estadual João Sato

Sorriso

Escola Estadual Mário Spinelli

Várzea Grande

Escola Estadual Honório Rodrigues