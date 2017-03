O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT) oferece nesta semana 583 vagas de emprego em todo estado de Mato Grosso. As vagas estão distribuídas entre 21 municípios com disponibilidade para diversas áreas.

De acordo com o Painel de Vagas, os municípios com o maior numero de vagas estão Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá), Cuiabá, e Diamantino (188 km de Cuiabá) com 248,130 e 58 respectivamente. Em Cuiabá também são disponibilizado vagas de emprego para Pessoas com Deficiência (PCD).

Na capital, para o público em geral as áreas disponíveis são para auxiliar de cobrança, auxiliar de faturamento, fiscal de prevenção de perdas, funileiro de automóveis, operador de caixa, fiscal de prevenções de perdas, soldador entre outros. Confira aqui o painel de vagas.

O Secretario Adjunto de Trabalho e Emprego, Samir Prado, ressalta a importância de as pessoas ficarem atentas ao painel de vagas disponibilizado toda semana no Sine. “Para as pessoas que se encontram desempregadas, essa é uma ótima oportunidade as vagas são disponibilizadas toda semana, e neste período de crise devemos ficar atentos”, lembrou.

Intermediação - Vinculado a Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas) o órgão também realiza solicitações de seguro desemprego, emissão de Carteira de Trabalho Digital e cursos de capacitação profissional. Consulte também o portal https://maisemprego.mte.gov.br e acompanhe as vagas de emprego em cada região.

Em Cuiabá, são duas unidades de atendimento, uma no Sine Matriz, próximo ao Pronto-Socorro, aberto das 7h30 às 13h30, e a unidade no Ganha Tempo da Praça Ipiranga, das 7h30 às 17h30.