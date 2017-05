Um acordo voltado ao comércio, indústria e agricultura foi firmado pelo governador de Mato Grosso, Pedro Taques, e pela vice-governadora de Iowa, Kim Reynolds, nessa quinta-feira (18.05), nos Estados Unidos. O documento propõe a exploração mútua, de forma que facilite as oportunidades de desenvolvimento econômico e promoção do investimento internacional.

Acompanhado de uma comitiva, o chefe do Executivo Estadual está cumprindo uma agenda compromissos no país, em busca de novos investidores. Na oportunidade, o governador falou sobre os desafios do Estado para alcançar uma produção de qualidade, exportação, impostos e demostrou interesse em melhorar a qualidade vida da população mato-grossense com base nas ações positivas já concretizadas em Iowa.

“Dados os objetivos em comum, particularmente em áreas como o comércio, a agricultura e a indústria, entende-se que as principais áreas de interesse devam incluir, mas não se limitar. Ambos os Estados esperam a interação contínua, explorando várias oportunidades que nos permitam aos respectivos estados trazer melhores práticas que lhes tenham servido bem no passado”, diz trecho do acordo.

“Esta visita é muito importante, porque trata não somente a questão da industrialização no nosso estado, mas para conhecer como é a atuação de Iowa neste setor. Na nossa concepção, o mais importante são as pessoas e, por isso, queremos aprender sobre a qualidade de vida delas, e quem sabe trocar impressões sobre isso”, disse o governador Pedro Taques.

Ele também fez um convite à vice-governadora para que conheça Mato Grosso e propôs a realização de um Road Show (apresentação itinerante), para auxiliar no fortalecimento das relações comerciais, compartilhando este interesse com empresários mato-grossenses, por exemplo.

A vice-governadora de Iowa, Kim Reynolds destacou que tanto Mato Grosso como Iowa desenvolvem a atividade agrícola e têm uma base econômica parecida.

“Estou honrada em receber o governador. Existem muitas oportunidades para os dois Estados, tanto comerciais como para exportação. Nós acreditamos que essa é uma grande oportunidade para continuar a construir similaridades em benefício de ambos”, afirmou a vice-governadora de Iowa, Kim Reynolds.

Nesta sexta-feira (19.05), Taques visitará a planta de etanol de milho e outras operações de valor agregado na cadeia do agronegócio e terá contato com líderes do setor de etanol para debater o impacto dos investimentos.