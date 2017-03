Mais um bairro de Várzea Grande foi revitalizado pela Prefeitura Municipal, por meio do projeto “Uma Várzea Grande melhor para a Nossa Gente”. Desta vez, foi a vez do bairro Jardim dos Estados, e o próximo a ser atendido pelo projeto será o “Agua Limpa”, enquanto os bairros Mapim e Jardim Glória, paralelamente, receberão os serviços de limpeza urbana.

O projeto é executado pela Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. Segundo informou o titular da pasta, Breno Gomes, foram realizados no local a remoção de entulhos, troca de lâmpadas, poda de arvores, limpeza urbana e de terrenos, varrição de ruas, roçagem e capinagem. “Ainda faltam alguns ajustes finais como, por exemplo, a finalização da pintura do meio fio das últimas vias do bairro, porém as obras serão concluídas ainda nesta terça-feira”.

Conforme o secretário, o projeto tem por objetivo modificar o visual do bairro e tornar o ambiente mais agradável e acessível, por isso é realizado em sistema de mutirão. “A secretaria de Viação, Obras e Urbanismo realiza a operação tapa-buraco nas vias mais comprometidas. A de Meio Ambiente fica responsável pelo plantio de árvores nos locais onde necessita a rearborização para conservação de áreas verdes e, a secretaria de Saúde com medidas preventivas de combate aos focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor das doenças dengue, zika vírus e febre chikungunya”.

Segundo Breno a intenção do projeto é melhorar aos poucos a prestação dos serviços públicos em todos os bairros, levando serviços essenciais e necessários às comunidades. “Já conseguimos ampliar vários serviços como o de limpeza e iluminação pública, porém ainda temos muito a ser feito. A execução dos trabalhos também é fruto da pareceria da comunidade com a administração pública, que se faz mais presente, apontando as necessidades locais e nos auxiliando nas funções do poder público. Além do compromisso das comunidades que recebem os benefícios de conservar o bairro ordenado e fiscalizando quem não atender a medida”, pontuou o secretário.

A dona de casa Maria das Graças Ribeiro, que reside há 17 anos no Jardim dos Estados, comemorou a revitalização do bairro. “É muito bom ver a Prefeitura cuidando do nosso bairro que por muitos anos esteve esquecido. Agora dá gosto de sair na porta de casa e ver tudo limpo e organizado. Espero que este trabalho seja contínuo em nossa comunidade e que os moradores colaborem não jogando lixos em locais impróprios e conservando os espaços públicos”.