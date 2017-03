O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT) oferece nesta semana 888 vagas de emprego entre 21 municípios do Estado de Mato Grosso. Somente em Cuiabá, são 127 vagas para atuação em áreas que exigem formação básica, nível médio ou superior.

A cidade com mais oferta de emprego é Lucas do Rio Verde (332 Km de Cuiabá), com 277 vagas, seguido de Cuiabá com 127 oportunidades e Diamantino (188 Km de Cuiabá) com 86.

Na Capital, para o público em geral, há vagas nas áreas de consultor de viagem, contador, farmacêutico e operador de grua, com salários de R$ 1.200 a R$ 3.164,61. As demais áreas disponíveis são: auxiliar de cobrança com nível médio e superior, assistente administrativo, assistente de farmácia, auxiliar de linha de produção, entre outros.

Já para as Pessoas com Deficiência (PCD) as 37 vagas estão distribuídas nas áreas de auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de depósito, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, técnico em administração, entre outros cargos.

A superintendente Roseane Andrade, relembra a importância da atualização no banco de dados do Sine. “O Sine disponibiliza vagas toda semana, e as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Os interessados que não possui cadastro no banco de dados, precisam ir em uma unidade mais próxima de sua residência e efetuar a atualização”.

O órgão, que é vinculado a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), também realiza solicitações de seguro desemprego, emissão de Carteira de Trabalho Digital e cursos de Capacitação profissional.