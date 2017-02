O secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jaime Campos, anunciou que a prefeita Lucimar Campos (DEM) pretende construir um parque na região do Grande Cristo Rei.

De acordo com ele, a democrata pretende construir um parque na região para que os moradores possam ter uma área de lazer para realizar com segurança suas caminhadas, além de também ser um local para que as famílias possam desfrutar de momentos de lazer nos finais de semanas e feriados.

“O parque será equipado com infraestrutura adequada para que o cidadão possa além de fazer sua caminhada, levar seus filhos para brincar, curtir a natureza. Um local de lazer para o cidadão, com um grande lago, FunPark, e com segurança. Queremos construir o parque até o final do mandato de Lucimar”, garantiu Jaime, evitando previsão de qualquer data.

Segundo o democrata, a idéia é que o parque seja construído em uma área de 8 hectares de propriedade da empresa Sadia Oeste nas proximidades do bairro Alameda.

“Queremos construir o parque em uma grande área, e a definição correta desse local podemos até definir em audiência pública com participação dos moradores, para eles apontarem o melhor local”, destacou.

Sobre os recursos a serem aplicados na construção do parque, Jaime explicou que serão oriundos da revenda da conta bancária da Prefeitura Municipal.

“O valor vai depender o quanto a Caixa Econômica Federal vai nos oferecer pela revenda da conta bancária da Prefeitura. Com esse dinheiro em caixa, acredito que conseguiremos construir esse parque na região do Grande Cristo Rei”, finalizou.

Vale lembrar que a Caixa Econômica Federal pagou, em novembro de 2014, a quantia de R$ 6 milhões ao município, para cuidar da conta salário dos servidores municipais.

Além da conta salário dos servidores, a instituição financeira tem a atribuição de fazer pagamento aos fornecedores e recebimento de arrecadação dos tributos.