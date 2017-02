O governo Federal garantiu nessa terça-feira (14.02) que ainda em 2017 será aberta a licitação para pavimentação de 190 km da Rodovia BR-158.

“Foi uma reunião produtiva de uma discussão que vem ocorrendo há muitos anos. Estamos esbarrando hoje na obtenção das licenças. Mas estamos fazendo tudo que é possível para implantação da pavimentação desta rodovia”, afirmou o secretário Executivo do Ministério dos Transportes, Fernando Fortes, ao falar da reunião realizada na sede do Ministério em Brasília.

Representando o governador Pedro Taques, o secretário de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Marcelo Duarte, avaliou como positiva a apresentação do anteprojeto para licitação de dois lotes de 90 km, localizados entre Posto Luizinho e Alto da Boa Vista e de Alto da Boa Vista a Alô Brasil.

“Saio desta reunião satisfeito, porque até pouco tempo atrás a discussão ainda era sobre o traçado. Avançamos nesta questão após diversas conversas com o Dnit. Hoje consolidou-se o contorno como uma alternativa viável para execução da obra na região”, afirmou o secretário Marcelo Duarte. “É a alternativa viável e é a que da para ser feita”, completou.

A reunião solicitada pelo deputado federal Nilson Leitão contou com apoio de diversas lideranças do Araguaia, que há anos reivindicam a pavimentação do trecho de 190 km. “Vamos tirar do papel essa pavimentação e melhorar a vida das pessoas que vivem na região”, afirmou Leitão, novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária.