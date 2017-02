Reprodução

A juíza da Sétima Vara Criminal, Comarca de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, converteu em prisão domiciliar a prisão preventiva da servidora Letícia Palu, lotada na Penitenciária Central do Estado (PCC), presa em dezembro de 2016, em flagrante, tentando entrar na unidade prisional com seis smartphones, chips de operadoras e carregadores, que seriam entregues aos detentos do local.

Na época, o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindspen-MT), João Batista, disse à imprensa que Letícia era monitorada há algum tempo com a suspeita de levar telefones celulares para membros da facção criminosa Comando Vermelho.

Em decisão proferida em 02 de fevereiro, a qual reverteu prisão preventiva para domiciliar, a magistrada levou em consideração o bom comportamento da servidora, além de que ela é provedora de duas filhas menores de idade, sendo uma menor de 12 anos, bem como de sua genitora, a qual é idosa e enferma.

Conforme a defesa de Letícia, mesmo com curso superior, tendo direito a cela especial, ela estaria segregada em cela comum, juntamente com outras detentas.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. No entanto, a magistrada entendeu que a servidora preencheu os requisitos e decidiu substituir o tipo de pena aplicada.

“Compulsando os autos, tenho que preenchidos estão os requisitos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Isso porque, a Requerente logrou êxito em comprovar que é mãe de uma filha menor de 12 (doze) anos de idade (fls. 28). Se não bastasse essa constatação, verifica-se que a Requerente é indispensável para os cuidados de sua genitora, que possui mais de 70 (setenta) anos e é enferma (fls. 21). É o que consta no relatório psicossocial juntado às fls. 113/114, no qual consta que aparentemente as filhas e sua genitora dependiam totalmente da sua atuação como cuidadora/responsável, dada a aparente fragilidade da genitora e da pouca maturidade das filhas, não havendo a colaboração dos genitores destas, ausentes e/ou omissos em sua atuação parental” diz decisão da juíza.

Letícia deverá ficar recolhida em tempo integral em seu domicílio e fazer uso de tornozoleira eletrônica. “Desta forma, SUBSTITUO a PRISÃO PREVENTIVA da requerente LETÍCIA PALU por PRISÃO DOMICILIAR, determinando que permaneça, doravante, recolhida em tempo integral em seu domicílio, até ulterior deliberação. Para garantir que a mesma cumprirá a determinação judicial, imponho-lhe o uso de monitoração eletrônica, que deverá ser instalada nas dependências deste Fórum, tão logo seja cumprido o Alvará de Soltura. Para tanto, remeta-se cópia desta decisão à Central de Monitoramento, que deverá circunscrever a localização da Requerente ao seu local de residência” trecho da decisão.

Ainda, a servidora pública somente terá permissão para deslocar do seu domicílio em caso de necessidade médica de urgência, sua ou de seus familiares, que deverá ser informada previamente à Central de Monitoramento, ou para comparecer a atos processuais em que for parte ou testemunha, bem como para comparecer em Delegacias de Polícia ou órgãos do Ministério Público Estadual ou Federal, tudo mediante posterior comprovação idônea.

“Expeça-se alvará para cumprimento da prisão em domicílio, se por outro motivo não estiver presa, onde deverão constar as determinações impostas nesta decisão” decide a magistrada.