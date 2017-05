Reprodução Inscrições para o Enem 2017 terminam hoje (19.05)

Interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 podem se inscrever até sexta-feira (19.05) exclusivamente pela internet. Para isso, os futuros candidatos deverão acessar o site oficial do Enem (http://enem.inep.gov.br/participante/) e seguir as orientações. Será necessário criar uma senha de acesso pessoal para a página do participante, cujo login será o número de CPF.

Depois disso, deverão ser preenchidos todos os dados pedidos na ficha de inscrição, imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição (caso não seja isento) e pagar dentro do prazo.

A taxa de inscrição subiu de R$ 68,00 para R$ 82,00 e o boleto precisa ser pago até 24 de maio.

O coordenador de Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT), Rogério Gomes, alerta para as mudanças promovidas pelo Ministério da Educação (MEC) este ano. “As provas não serão mais realizadas em um único final de semana, e sim em dois domingos consecutivos: nos dias 05 e 12 de novembro”.

No dia 05, os alunos terão 5h30 para realizarem as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Já no dia 12, os candidatos terão 4h30 para resolverem as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Os resultados serão divulgados em 19 de janeiro de 2018. Os candidatos continuarão podendo acessar o resultado por área de conhecimento e o desempenho individual.

Gomes lembra que outra alteração anunciada pelo MEC é que o Enem não será mais usado como certificação do Ensino Médio. “A partir de 2017, os jovens poderão obter o documento pelo Exame Nacional de Certificação De Competências de Jovens e Adultos (Encceja), tanto para Ensino Fundamental quanto para Ensino Médio”, informa.

Isenção

Continuarão isentos da taxa de inscrição os concluintes do Ensino Médio de escolas públicas, os candidatos com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e aqueles que cursaram o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral de escola privada.

Outra novidade em 2017 é que passam a ser isentos também aqueles que tiverem cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que reúne famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Para comprovar o dado, o candidato deverá informar, no ato da inscrição, o Número de Identificação Social (NIS), sendo que o sistema permitirá a busca automática.

Ausência

Outra importante regra anunciada para o Enem 2017 será em relação à ausência dos candidatos isentos da taxa de inscrição nos dias do exame. Caso isso ocorra, o candidato perderá o benefício no Enem 2018. A exceção ocorrerá nos casos em que o indivíduo justificar a ausência por meio de atestado médico ou documento oficial que comprove a impossibilidade do comparecimento. Antes, bastava fazer uma autodeclaração com a justificativa da ausência.

Atendimento especializado

Aqueles candidatos que precisarem de atendimento especializado na prova, como no caso daqueles que têm alguma deficiência, deverão fazer a solicitação de tempo adicional no ato da inscrição, apresentando um documento que comprove a necessidade do benefício.

Confira a Portaria n. 468, de 03 de abril de 2017, Aqui e o Edital Enem 2017 Aqui.